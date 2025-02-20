تخفيضات تصل لـ30% ...توافد المواطنين على معرض" أهلا رمضان " بحي الدقي

يشهد معرض" اهلا رمضان " بحي الدقي توافد عدد كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع، فى اليوم الثانى لفتح أبوابه أمام الجمهور، عقب افتتاحه من المهندس محمد رزاق رئيس حي الدقي، يرافقه محمد عبود نائب رئيس الحي ومجموعة العمل المرافقة، ووجه رئيس الحى بمتابعة انتظام تشغيل المعرض والتزام العارضين بعرض أسعار السلع ونسب التخفيضات المعلنة، إذ ينظم المعرض بمشاركة عدد من الشركات والعارضين لجميع المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ويسهم المعرض في تحقيق الهدف من اطلاقه، بتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وجودة عالية، وأسعار تنافسية مخفضة يلمسها المواطنون، فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق توازن الأسواق وضبط الاسعار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة والتنمية المحلية، ومحافظة الجيزة.



يضم المعرض مجموعة من السلع تشمل: الخضروات، الفواكه، السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، البقوليات، والمنظفات، اللحوم البلدية والحمراء، بالإضافة إلى المجمدات من خضروات ولحوم ودواجن، وياميش رمضان ويتم توفير كميات كبيرة من المنتجات يوميًا لضمان استمرارية توافر السلع بأسعار مناسبة وبتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسواق المحلية الحرة.

نسبة التخفيضات تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ %، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك ، ويتم فتحه الساعة الـ11 صباحًا وحتى الساعة الـ10 مساءً لمتابعة ضح الكميات المناسبة من السلع والالتزام بالاسعار المعلنه لتلبية احتياجات المواطنين.