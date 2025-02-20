كهربا يسهم في فوز الاتحاد على أبو سليم بالدوري الليبي

تألق المهاجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، وقاد فريقه الاتحاد لفوز كبير على نظيره أبو سليم بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الليبي لحساب المجموعة الغربية.

قدم كهربا أداءً مميزًا في المباراة، وأسهم بشكل كبير في تحقيق فريق الاتحاد الفوز على أبو سليم، حيث صنع الهدف الثاني لفريقه بتمريرة عرضية متقنة، سجلها مدافع أبو سليم مصدق العمامي بالخطأ في مرماه، كما صنع الهدف الثالث بتمريرة رائعة لزميله نوفل الزرهوني.

كهربا يصنع هدفين في فوز الاتحاد على أبو سليم بالدوري الليبي

بذلك، خاض كهربا مباراتين مع الاتحاد في الدوري الليبي، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.

انضم محمود عبد المنعم كهربا إلى صفوف الاتحاد الليبي قادمًا من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة، قبل تفعيل بند الشراء في عقده بشكل نهائي.

بهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الغربية في الدوري الليبي، بينما تجمد رصيد أبو سليم عند 13 نقطة في المركز السادس.