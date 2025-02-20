سميرة عبد العزيز تكشف عن السبب الرئيسي لدخولها عالم الفن

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها كانت تتجنب السياسة، ولذلك استغربت خبر تعيينها في مجلس الشيوخ، ووافقت على هذا القرار عندما علمت بأنه صادر من رئيس الجمهورية.

وأضافت "عبد العزيز"، خلال حوارها مع الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنها اعترضت بقوة على حديث أحد النواب في مجلس الشيوخ الذي طالب بإغلاق قصور الثقافة بحجة أنها لا تفعل شيء، وطالبت بزيادة قصور الثقافة، لأنها أحد الأدوات لنشر الفن والثقافة بين الشباب.

ولفتت إلى أنها دخلت الفن من خلال مسرح الجامعة، وحصلت على جائزة من الرئيس جمال عبد الناصر، بسبب المشاركة في مسرحية عُرضت في الجامعة، مشيرة إلى أنها عندما تسلمت الجائزة من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كانت معتزة جدًا برؤيته.

ولفتت إلى أن والدها عندما وجدها تُقدر من الدولة بسبب التمثيل طالبها بالانتهاء من الدراسة في كلية التجارة، ومن ثم الاهتمام بالتمثيل، وقامت بهذا الأمر بالفعل.