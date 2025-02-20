الزراعة: نرصد الجراثيم القادمة من الحدود بصفة مستمرة

قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بالوزارة، إن التزام المزارعين بالخريطة الصنفية المُعلنة من قبل وزارة الزراعة يُؤدي إلى عدم وجود مشاكل في زراعة محصول القمح على سبيل المثال.

وأضاف "فهيم"، خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن وزارة الزراعة ترصد الجراثيم التي قد تأتي من خارج الحدود بصفة دورية، وتوصي المزارعين بالإجراءات الوقائية، وهذا يُساهم في الحفاظ على إنتاجية المحاصيل المختلفة.

وأوضح أن مصر شهدت في 2019 وباء الصدأ الأصفر الذي أهلك محصول القمح، ورغم تكرار هذه الظروف لم يظهر المرض نتيجة التزام المزارعين ببيانات وزارة الزراعة والإجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن المزراع المصري سريع في تنفيذ أي إجراءات لزيادة الإنتاجية.