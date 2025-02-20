سميرة عبد العزيز: رفضت تقديم دور أم لأحد الفنانين لهذا السبب

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إن المخرج كرم مطاوع أعطاها دور بطولة مسرحية في المسرح القومي، ونجحت هذه المسرحية بصورة كبيرة، واستمر العرض لمدة 8 شهور.

وأضافت "عبد العزيز"، خلال حوارها مع الإعلامية الدكتورة شيماء الكومي، ببرنامج "حوار"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنها سُميت فنيًا بأم العظماء بسبب تقديم دور أم الإمام الشعراوي، وأم الفنانة أم كلثوم، وأم الكثير من العظماء، وهذا كان فضل من الله عز وجل، مشيرة إلى أنها مُعتزة بكافة الأدوار التي قدمتها في مسيرتها الفنية.

وأشارت إلى أنها رفضت تقديم دور أم أحد الفنانين؛ الذي يُجسد شخصية بلطجي في أحد المسلسلات، قائلة: "أنا سُميت بأم العظماء، فلن أقدم دور أم بلطجي، أنا عايزة أحافظ على مسيرتي الفنية".

وأكدت أنها من محافظة الإسكندرية، ورغم ذلك أتقنت اللهجة الصعيدية من خلال الدراسة على يد أحد المتخصصين، ولذلك قدمت الكثير من الأدوار الصعيدية بصورة جيدة.