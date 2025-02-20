تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

الخميس 20/فبراير/2025 - 09:19 م

أقيمت اليوم الخميس، مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 في العاصمة القطرية الدوحة.

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن مواجهات قوية ومرتقبة، حيث تشهد منافسات هذا الدور صدامات نارية بين كبار القارة السمراء.

تأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على رأسها النادي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بـ12 لقبًا، وبيراميدز، والترجي الرياضي التونسي، والهلال السوداني، ومولودية الجزائر الجزائري، والجيش الملكي المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

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