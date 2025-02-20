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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كاتب صحفي: لولا الإصرار المصرى لما كنا وصلنا لوقف إطلاق النار

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أكد الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة "الأهرام"، أن الإصرار المصري والمتابعة الدؤوبة كانا عاملين حاسمين في الوصول إلى هذه المرحلة من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية المتواصلة ساهمت في تجاوز العقبات وضمان تنفيذ الاتفاق.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن، وأن المشكلات التي ظهرت محدودة للغاية، مع التزام واضح من الطرفين، وذلك بفضل الإصرار المصري والمقترحات المستمرة التي تُطرح يوميًا لتقديم حلول وسط تضمن نجاح الاتفاق.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يدرك جيدًا الدور المصري ويقدّره، خاصة أن تطبيق الاتفاق حتى هذه اللحظة جاء بنجاح غير متوقع.

أما فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، فقد أوضح أبو الهول أنها مهمة معقدة ستستغرق وقتًا، حيث إن التخطيط والبحث عن مصادر التمويل يحتاجان إلى فترة كافية. 

الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول اتفاق وقف إطلاق النار المجتمع الدولي