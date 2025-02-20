ملتقى شامل ومميز للأولمبياد الخاص المصري بالجيزة

شهد نادي نيو جيزة اليوم فعاليات ملتقى الاولمبياد الخاص المصري بمحافظة الجيزة بهدف رفع مستوى الوعي، وتعزيز التعاون المجتمعي، وتمكين رياضيي الأولمبياد الخاص من خلال الرياضة والنشاطات التفاعلية.

حضر الملتقى عدد من الشخصيات البارزة. كان في مقدمة الحضور من الاولمبياد الخاص المصري الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، وطارق النجار مدير المبادرات، والدكتور طارق محسن مدير فرع القاهرة، والدكتور مصطفى شوقي مدير فرع الجيزة، والدكتور مروان أشرف مدير برنامج الرياضات الموحدة. كما حضر محمد سرور مدير برنامج المدارس والشباب.

ومن اندية نيو جيزة، حضر المهندس خالد الشواربي الرئيس التنفيذي لأندية نيو جيزة، ياسمين لطيف مدير النشاط الرياضي بالنادي، ونائبها مينا عاطف.

كما كان هناك حضور مميز للنائبة الدكتورة هادية حسني، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة.

وقال الدكتور باسم تهامي – المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري "أن الملتقى الذي نظمناه اليوم يمثل خطوة هامة نحو تعزيز روح الشمولية والمشاركة المجتمعية بين رياضي الاولمبياد الخاص والمجتمع ككل.

واضاف : نحن في الأولمبياد الخاص المصري نؤمن بأهمية دمج الرياضيين من جميع الفئات، وتنمية مهاراتهم البدنية والفكرية على حد سواء. اليوم كان فرصة رائعة لتسليط الضوء على قدرات اللاعبين، وتوفير بيئة رياضية واجتماعية داعمة للأسر.

وتابع : نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، ونؤكد على استمرارنا في تقديم كافة الدعم لتمكين هؤلاء الأبطال من الوصول إلى إمكانياتهم القصوى."

من جانبه قال المهندس خالد الشواربي – الرئيس التنفيذي لأندية نيو جيزة " نحن في أندية نيو جيزة نفخر بمشاركة الأولمبياد الخاص المصري في هذا الحدث المهم. مؤكدا إن دعم مثل هذه المبادرات الرياضية والاجتماعية يعد جزءاً من رسالتنا في تعزيز الشمولية والإندماج الاجتماعي.

وأضاف : نحن ملتزمون بتوفير بيئة رياضية متكاملة لجميع الأفراد، بغض النظر عن احتياجاتهم الخاصة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وتفاهماً. اليوم كان مثالاً حيّاً على مدى قوة الرياضة في جمع الجميع تحت هدف واحد، وهو التأثير الإيجابي على حياة الأفراد."

وعبرت النائبة الدكتورة هادية حسني – عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة عن سعادتها بتواجدها في هذا الملتقي الهام ، مشيرة الي إن هذا الملتقى يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف المؤسسات لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وهو أمر نفتخر به جميعاً.

وقالت : كعضو في مجلس النواب ورئيس للاتحاد المصري للريشة الطائرة، أؤمن بقوة الرياضة في تمكين الأفراد وتطوير مهاراتهم. كانت المشاركة في هذا الحدث فرصة رائعة لمشاهدة التفاعل المباشر بين اللاعبين من مختلف الفئات.

واضافت : أؤكد أن دعم هذه المبادرات سيستمر في كونها أولوية على مستوى التشريعات والمبادرات التي تخدم هذه الفئة من المجتمع."

بدأ اليوم بملتقى مخصص لأسَر وعائلات اللاعبين، حيث قدمت الدكتورة أمينة حامد، أخصائي التخاطب والتدخل المبكر، محاضرة هامة حول دعم وتوجيه الأسر.

ثم انتقل الملتقى إلى الفعاليات الرياضية، حيث تم تنظيم رياضات موحدة مدمجة، أبرزها كرة القدم التي شهدت مشاركة لاعبين من الأولمبياد الخاص إلى جانب غير المعاقين، مما عزز روح التعاون والاندماج بين جميع المشاركين.

كما تم عرض مهارات حركية أساسية من قبل اللاعبين الصغار من الأولمبياد الخاص، الذين تراوحت أعمارهم بين سنتين وسبع سنوات، ما أتاح لهم فرصة تطوير مهاراتهم البدنية.

اختتم اليوم بعرض مميز لرياضة الريشة الطائرة الهوائية، حيث تم تقديم عرض من قبل من لاعبي الاولمبياد الخاص وباشراف من مدربين معتمدين من الاتحاد المصري للريشة الطائرة، ما أضاف لمسة من التميز لهذا الملتقى الرياضي والاجتماعي الرائع.

كان الملتقى فرصة رائعة لدمج مختلف الأنشطة الرياضية والاجتماعية تحت سقف واحد، مما يعكس الاهتمام الكبير من قبل الأولمبياد الخاص المصري بتطوير مهارات اللاعبين وتعزيز روح المشاركة المجتمعية. ‏