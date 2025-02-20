هاني سعيد: بيراميدز هدفه التتويج بدوري أبطال إفريقيا

علق هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أوقعت الفريق في مواجهة الجيش الملكي المغربي، مؤكدا على أن المسئولية كبيرة النادي بوصفه يمثل مصر في البطولة، ويسعى بكل تأكيد لتشريف كرة القدم المصرية، متمنيا أن يكون نهائي البطولة مصري خالص يجمع بين بيراميدز والنادي الأهلي، وحتى يكون اللقب مصريا في النهاية.

وأضاف هاني سعيد، أن الجميع على ثقة في لاعبي نادي بيراميدز والجهاز الفني، والكل جاهز لخوض المرحلة المقبلة من دوري الأبطال، دون النظر إلى المنافس أو اختيار منافس بعينه لأن من يسعى للقب عليه مواجهة أي منافس محتمل، وبيراميدز جاهز تماما لمباراتي الجيش الملكي، والتركيز منصب حاليا على الانتهاء من مراحل حسم الدوري، وبعدها يتم فتح صفحة دوري الأبطال.

وشدد هاني سعيد، على أن المرحلة الحالية صعبة وتتطلب التركيز الكامل، في ظل مباريات قوية وحاسمة في الدور الأول للدوري ومن الضروري الفوز بها قبل بداية مرحلة الحسم، وهناك مباريات في كأس مصر وكأس الرابطة، قبل أن يتم فتح ملف دوري الأبطال مع بداية شهر أبريل، ومن الضروري التركيز الكامل في ظل ارتباط الفريق بأربع بطولات غاية في القوة.

بيراميدز يواجه الجيش الملكي المغربي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عن مواجهة قوية لفريق بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي، واحتل بيراميدز المركز الثاني في المجموعة، بينما تصدر فريق الجيش الملكي المغربي صدارة المجموعة في دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.