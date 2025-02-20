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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

رئيس الوزراء: استراتيجية النيابة العامة للتدريب تهدف لإعلاء قيمة العلم

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب" يجسد قيمة الوحدة الوطنية المصرية والعربية على مختلف الأصعدة، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم في هذه المرحلة الدقيقة.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته في الحفل، الذي بثته قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز العلم والتدريب والتطوير، في وقت تتصاعد فيه محاولات عرقلة التقدم الإنساني وتقويض الحقوق الأساسية التي أصبح الحفاظ على الحد الأدنى منها تحديًا مستمرًا.

ووجه مدبولي الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث، مشيدًا بالصورة المشرفة التي ظهر بها الحفل، ورحب بضيوف مصر العرب المشاركين في الفعالية.

وأشار إلى أن هذا اليوم أصبح أكثر من مجرد احتفاء بإطلاق استراتيجية تدريبية، بل تحول إلى رسالة تحمل دلالات أعمق تتجاوز حدود الحدث ذاته.

الدكتور مصطفى مدبولي استراتيجية النيابة العامة للتدريب