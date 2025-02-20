بمشاركة محمد شريف.. الخليج يتعادل مع الفيحاء في الدوري السعودي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الفيحاء ضد الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت المباراة غياب محمد شريف، عن تشكيل الخليج الأساسي، لكنه شارك بديلًا في الدقيقة 72 بدلًا من زميله صالح أبو الشامات.

كما شهد اللقاء غيابًا واضحًا للإثارة والمتعة، حيث فشل الفريقان في هز الشباك خلال الشوطين، رغم محاولات اللاعبين المستمرة.

وكان رفاق محمد شريف الأكثر استحواذًا على الكرة والأقرب إلى تهديد مرمى منافسه، في حين كان الفيحاء أقل فعالية على الصعيد الهجومي.

محمد شريف يشارك في تعادل الخليج ضد الفيحاء

بذلك، شارك محمد شريف في 11 مباراة مع الخليج في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها هدفين.

بتلك النتيجة، رفع فريق الخليج رصيده إلى 28 نقطة ليظل في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما رفع الفيحاء رصيده إلى 20 نقطة ليبقى في المركز الثالث عشر.