جامعة حلوان تعزز التعاون الدولي وتبحث آفاق الشراكة مع "المستقبل العراقية"

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفدًا من جامعة المستقبل العراقية، برئاسة الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس الجامعة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

ضم وفد جامعة المستقبل العراقية كلًا من الدكتور مظفر الزهيري، مدير الإشراف العلمي والأكاديمي، الدكتور محمد عبد الرحمن، معاون عميد كلية الصيدلة، والدكتور رياض مالك، مدرس بكلية العلوم الإدارية.

ومن جانب جامعة حلوان، حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هيثم سويلم، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

خلال اللقاء، استعرض الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، مسيرة الجامعة العريقة، موضحًا أنها تضم 22 كلية وثلاثة معاهد، وتتميز ببرامج أكاديمية فريدة تجمع بين العلوم التطبيقية والفنون والعلوم الإنسانية. وأشار إلى أن تاريخ كليات الجامعة يمتد إلى ما قبل صدور قرار إنشائها رسميًا عام 1975، مما يمنحها عمقًا أكاديميًا وتاريخيًا متميزًا.

كما أوضح أن جامعة حلوان تُعد رائدة في تقديم برامج تعليمية متطورة، حيث تضم 1,150 برنامجًا في مراحل البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه، وتستوعب أكثر من 220 ألف طالب. ولفت إلى أن الجامعة متواجدة في أغلب التصنيفات الدولية المرموقة، مما يعكس تميزها الأكاديمي والبحثي.

وأشار الدكتور قنديل إلى أن الجامعة تشهد توسعًا كبيرًا من خلال جامعة حلوان الأهلية التي تقدم برامج أكاديمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى جامعة حلوان التكنولوجية التي تسهم في دعم التعليم الفني والتطبيقي.

كما كشف عن أن الجامعة بصدد إنشاء كلية الزراعة، والتي من المقرر أن تبدأ الدراسة بها مع بداية العام الدراسي المقبل، لتلبية احتياجات قطاع الزراعة ببرامج تعليمية حديثة ومتطورة.

وتحدث عن الدور الريادي لجامعة حلوان في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بالإضافة إلى برامج الهندسة المتكاملة التي تشمل كافة التخصصات الهندسية. كما تطرق إلى كلية علوم التغذية، التي تُعد الأحدث في الجامعة، حيث تعتبر الكلية الوحيدة من نوعها على مستوى الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى معهد إدارة المستشفيات الذي يقدّم برامج متخصصة لتأهيل الكوادر في هذا المجال الحيوي.

من جانبه، أعرب الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل العراقية، عن سعادته بزيارة جامعة حلوان، مؤكدًا أنها صرح أكاديمي متميز على المستويين المحلي والدولي، وتعد نموذجًا يُحتذى به في تطوير العملية التعليمية والبحثية. وأبدى تطلعه إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعتين بما يحقق الفائدة المشتركة.

وأشار إلى أن جامعة المستقبل العراقية تضم 14 كلية، وتسعى إلى توسيع آفاق التعاون العلمي والأكاديمي من خلال الشراكة مع الجامعات المرموقة مثل جامعة حلوان.

ناقش الجانبان سبل التعاون الممكنة، والتي شملت برامج الدراسات العليا، الأبحاث المشتركة، تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، الإشراف المشترك، المناقشات العلمية، والمشاريع البحثية المشتركة. واتفق الطرفان على وضع آليات واضحة لتنفيذ هذه الشراكة بما يعزز التميز الأكاديمي ويحقق تطلعات المؤسستين في دعم البحث العلمي والتطوير.



