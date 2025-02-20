بقيادة مدرب الزمالك السابق.. الفتح يواصل صحوته في الدوري السعودي

واصل فريق الفتح صحوته في الدوري السعودي، وحقق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره العروبة بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الفتح ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن.

سجل هدف المباراة الوحيد المغربي مراد باتنا في الدقيقة 31 من الشوط الأول، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة في صراع الهروب من شبح الهبوط.

جوميز يقود الفتح لاستعادة توازنه في الدوري السعودي

حقق الفتح بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق، فوزه الثاني على التوالي في الدوري السعودي، بعد فوزه في الجولة الماضية على فريق الاتفاق.

استهل الفتح مشواره تحت قيادة جوميز مشواره في الدوري السعودي بنتائج سلبية، حيث خسر أمام الوحدة متذيل ترتيب دوري روشن، كما تلقى أكبر خسارة في تاريخ الدوري السعودي بنتيجة 9-0 أمام الهلال.

واستعاد الفتح توازنه في الفترة الأخيرة مع جوميز ومساعده أحمد مجدي نجم الزمالك السابق، حيث حصد 10 نقاط في 6 جولات، بعد الفوز على ضمك، الاتفاق، والعروبة، والتعادل مع القادسية.

بتلك النتيجة، قفز الفتح إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي، ورفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق العروبة عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.