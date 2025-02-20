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الخميس 20 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف على شخصيتك من طريقة ابتسامتك والسر فى " لغة الجسد "

صورة ارشفيه
صورة ارشفيه
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 لكل شخص ابتسامة تميزه عن غيره اذ تتنوع الابتسامات بتنوع المشاعر اما بين فخر او فرح او غرور او سخر وبين هذة التعبيرات قد نحتار ولا نستطيع ان نحيط بملامح الشخصيه . 

التقرير التالى يستعرض انواع الابتسامة التى تعد بمثابه تعبير عن المشاعر ومن ثم تتحكم فى طبيعة الشخصيه وتستطيع أن تتعرف على شخصيتك من خلال ابتسامتك  

اولا : الابتسامة الواسعة 

- الصدق: الأشخاص الذين يبتسمون بابتسامة واسعة غالبًا ما يكونون صادقين ومنفتحين.

- الاستقبالية: الأشخاص الذين يبتسمون ابتسامة واسعة غالبًا ما يكونون مستعدين للتعامل مع الآخرين.

 ثانيا : الابتسامة الضيقة 

- الانطوائية: الأشخاص الذين يبتسمون ابتسامة ضيقة غالبًا ما يكونون انطوائيين وغير مهتمين بالتعامل مع الآخرين.

- الخجل: الأشخاص الذين يبتسمون ابتسامة ضيقة غالبًا ما يكونون خجولين وغير مستعدين للتعامل مع الآخرين.

 ثالثا : الابتسامة المائلة 

- المرح: الأشخاص الذين يبتسمون ابتسامة مائلة غالبًا ما يكونون مرحين ومستعدين للتعامل مع الآخرين.

- الاستهزاء: الأشخاص الذين يبتسمون ابتسامة مائلة غالبًا ما يكونون مستهزئين وغير مهتمين بالتعامل مع الآخرين.

 رابعا : الابتسامة الثابتة

- الثقة بالنفس: الأشخاص الذين يبتسمون ابتسامة ثابتة غالبًا ما يكونون واثقين بانفسهم ومستعدين للتعامل مع الآخرين.

- الصدق: الأشخاص الذين يبتسمون ابتسامة ثابتة غالبًا ما يكونون صادقين ومنفتحين.

 خامسا : الابتسامة الغامضة 

- الغموض: الأشخاص الذين يبتسمون ابتسامة غامضة غالبًا ما يكونون غير واضحين في تعاملاتهم مع الآخرين.

- الاستراتيجية: الأشخاص الذين يبتسمون ابتسامة غامضة غالبًا ما يكونون استراتيجيين ومستعدين للتعامل مع الآخرين.

 

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