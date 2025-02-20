مبابي يقود تشكيل الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، عن التشكيل المثالي لمرحلة الإياب لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل المثالي للأسبوع المنصرم في بطولة دوري أبطال أوروبا، تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني، ليحصل على جائزة "لاعب الأسبوع" بعد أدائه المميز أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

توهج مبابي بشكل لافت في مباراة الريال ضد مان سيتي، حيث سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) وقاد ريال مدريد للفوز بنتيجة 3-1 في موقعة الإياب، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ليحصد مبابي جائزة "لاعب الأسبوع" كأفضل لاعب في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل إياب ملحق دور الـ16 المثالي ببطولة دوري أبطال أوروبا

ضم التشكيل المثالي لأسبوع دوري أبطال أوروبا أفضل 11 لاعبًا في مباريات الإياب، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل (سلتيك الإسكتلندي)

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني) - ريان فلامنجو (آيندهوفن الهولندي) - ديفيد هانكو (فينورد الهولندي) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)

خط الوسط: أردون جاشاري (كلوب بروج البلجيكي) - فيتينيا (باريس سان جيرمان الفنرسي) - أوركون كوكشو (بنفيكا البرتغالي)

وفي الهجوم: شمس الدين طالبي (كلوب بروج البلجيكي) - كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني) - نواه لانج (آيندهوفن الهولندي).