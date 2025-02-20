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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وليد العطار يلقي محاضرة لسكرتيري عموم الاتحادات الأفريقية بتكليف من الكاف

وليد العطار
وليد العطار
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ألقى وليد العطار، منسق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة خاصة لسكرتيري عموم الاتحادات الأفريقية، وذلك بتكليف من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وجاءت المحاضرة ضمن ورشة عمل متخصصة في الإدارة الرياضية وتنمية المهارات القيادية، والتي تهدف إلى تطوير قدرات مسؤولي الاتحادات الوطنية وتعزيز أساليب الإدارة الحديثة في كرة القدم.

وتناول العطار في محاضرته عدة محاور رئيسية، أبرزها آليات تحسين العمل الإداري في الاتحادات الرياضية، وسبل تعزيز الحوكمة، وإدارة المسابقات وفقًا للمعايير الدولية. كما استعرض تجارب عملية حول مواجهة التحديات التنظيمية وتطوير استراتيجيات فعالة لإدارة الأزمات.

وتأتي مشاركة العطار في إطار سعي الاتحاد الأفريقي لتأهيل كوادر قادرة على قيادة منظومات كرة القدم في القارة بكفاءة، بما يسهم في رفع مستوى الإدارة الرياضية في مختلف الاتحادات الوطنية.

وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة محاضرة