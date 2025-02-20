"WE" تتعاون مع "فيزيتا" لتقديم خدمات صحية مميزة لعملاء "WE GOLD"

أعلنت "WE"، الشركة المتخصصة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عن تعاونها مع شركة "فيزيتا"، المنصة الرقمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتقديم قيمة مضافة فريدة لعملاء "WE GOLD" تتيح لهم وصولاً أسهل وأفضل إلى خدمات صحية عالية الجودة بخصومات كبيرة.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية "WE" المرتكزة على تحقيق مصلحة العميل وحرصها على توفير تجربة مميزة لعملائها لا تقتصر على خدمات الاتصالات الفائقة، بل تمتد لما هو أبعد من ذلك لتحقيق قيمة مضافة تساهم في تعزيز جودة حياة العملاء، فمن خلال هذا التعاون، سيتمكن عملاء "WE GOLD" من الاستفادة من العديد من المزايا الصحية خلال برنامج "شامل" وهو أحدث إصدارات فيزيتا، والذي يقدم خصومات على جميع خدمات الرعاية الصحية في تجربة رقمية بالكامل.

وبموجب هذا التعاون، تقدم "WE" لعملاء WE GOLD اشتراك "شامل" السنوي، والذي يمنحهم خصومات على كل خدمات الرعاية الصحية من خلال شبكة تضم أكثر من ٨٠٠٠ مقدم خدمة، تشمل خدمات التحاليل والاشعة، والعمليات الجراحية، واستشارات الأطباء و مستلزمات الصيدلية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الاختيارية مثل الأسنان و التجميل والعلاج الطبيعي بدون موافقات مسبقة.

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "يمثل هذا التعاون نقطة محورية في إطار استراتيجيتنا المرتكزة على العميل، والتي نسعى من خلالها إلى تحسين جودة حياة عملائنا بكل السبل الممكنة. ومن خلال شراكتنا مع فيزيتا، سنسهم في جعل الرعاية الصحية أكثر سهولةً وأقل تكلفة، بما يؤكد التزامنا برعاية عملائنا في مختلف جوانب حياتهم. وحرصنا على أن نكون شريكًا حقيقيًا لهم" وأضاف: "سنواصل تقديم المزايا الحصرية المميزة لعملاء "WE" التي تضمن لهم حياة أفضل".

من جانبها قالت الدكتورة علا علي الدين الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "فيزيتا": "مهمتنا في فيزيتا هي تسهيل الوصول لخدمات الرعاية الصحية عالية الجودة من خلال حلول ذكية وتكنولوجيا متطورة، والتي توجناها مؤخرا بإطلاق "شامل" الذي أضاف بعدا جديدا حرصنا على تحقيقه وهو التخفيف من أعباء تكاليف الرعاية الصحية لتصبح في متناول الجميع من مختلف شرائح المجتمع. نفخر بهذه الشراكة مع "WE" التي ستسهم في وصول شريحة كبيرة من عملائها الى مزايا "شامل" غير المسبوقة، لتغطي احتياجاتهم الطبية بكل سهولة و يسر من خلال تطبيق فيزيتا".