تشكيل مباراة روما ضد بورتو في الدوري الأوروبي

أعلن المخضرم كلاوديو رانييري، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بورتو البرتغالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق روما، اليوم الخميس، نظيره بورتو على ملعب الأولمبيكو، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

كانت مباراة الذهاب بين روما وبورتو، انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ضمن منافسات الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل روما ضد بورتو

حراسة المرمى: ميلي سفيلار

خط الدفاع: محمد سيليك - جيانلوكا مانشيني - إيفان نديكان

خط الوسط: ستيفان شعراوي - كواديو كونيه - لياندرو باريديس - أنخلينو

وفي الهجوم: باولو ديبالا - إلدور شومورودوف - لورينزو بيليجريني.

تشكيل بورتو ضد روما

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: ديجالو - بيريز - أوتافيو

خط الوسط: ماريو - إيوستاكويو - فاريلا - مورا

وفي الهجوم: بيبي - أوموروديون - فابيو فييرا.