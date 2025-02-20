بداية الحرب بالعراق الأبرز.. أحداث وقعت في 20 فبراير

تمتلئ صفحات التاريخ منذ قرون وحتى العصر الحديث، بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، العشرون من فبراير، الذي صادف العديد من المناسبات الاجتماعية والسياسية المهمة.

وتستعرض “البوابة نيوز” في السطور التالية، مجموعة من أبرز الأحداث المهمة التي شهدتها العديد من دول العالم في مثل هذا اليوم، كالتالي:

أهم الأحداث العالمية في 20 فبراير

1. عام 1947 – إعلان الهند الاستقلال الكامل:

أعلن البريطانيون عن خططهم للانسحاب من الهند بحلول منتصف العام، مما كان خطوة نحو الاستقلال الكامل للهند في 15 أغسطس 1947، وجاء ذلك نتيجة للنضال المستمر والضغط السياسي من قبل حركة التحرير الهندية بقيادة المهاتما غاندي وجواهر لال نهرو.

2. عام 1962 – أول رحلة فضائية أمريكية مأهولة:

أصبح جون جلين أول أمريكي يدور حول الأرض في مهمته الفضائية "مركوري 6"، وقد استغرقت الرحلة 4 ساعات و55 دقيقة، واثبتت قدرة الإنسان على البقاء في الفضاء لفترات طويلة، ما كان بمثابة نقلة نوعية في سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الخمسينات والستينات.

3. عام 1986 – انطلاق محطة الفضاء "مير" الروسية:

أُطلقت محطة الفضاء الروسية "مير" في 20 فبراير 1986، لتصبح واحدة من أكثر المحطات الفضائية تطوراً في تلك الحقبة، واستمرت هذه المحطة في العمل حتى عام 2001، حيث ساعدت العلماء في إجراء العديد من التجارب العلمية في الفضاء.

4. عام 2003 – بداية الحرب في العراق:

بدأت التحضيرات العسكرية للغزو الأمريكي للعراق، حيث أُعلنت القوات الأمريكية في الكويت استعدادها للانتقال إلى الأراضي العراقية، وقد أسفرت الحرب التي بدأت في 20 فبراير 2003 عن إسقاط الرئيس صدام حسين ولكنها أدت إلى فترة طويلة من النزاع في المنطقة.

5. عام 2014 – الاحتجاجات الأوكرانية:

استمرت الاحتجاجات الأوكرانية ضد الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بعد أن بدأ النظام قمع المتظاهرين، وقد سقط العديد من القتلى جراء استخدام الشرطة للقوة المفرطة، مما دفع العديد من القوى الغربية لانتقاد الحكومة الأوكرانية.

6. عام 1969 – أول عرض لبرنامج "Sesame Street":

تم عرض الحلقة الأولى من برنامج الأطفال الشهير "Sesame Street" على شبكة PBS الأمريكية. كانت الفكرة وراء البرنامج هي دمج التعليم مع الترفيه، ونجح في تعليم الأطفال المهارات الأساسية مثل الحروف والأرقام عبر شخصيات محبوبة مثل "إلفي" و"بيرت وإرن".

7. عام 1971 – تأسيس منظمة "المنظمة الدولية للطاقة المتجددة":

تم تأسيس منظمة الطاقة المتجددة الدولية بهدف تعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة والنظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من التلوث البيئي.

8. عام 1993 – بداية مفاوضات أوسلو بين إسرائيل وفلسطين:

بدأ أول اجتماع رسمي بين ممثلي إسرائيل وفلسطين في النرويج، والذي أدى لاحقًا إلى اتفاق أوسلو للسلام في 1993، وقد كان الاجتماع سريًا ومفاوضات مكثفة من أجل إيجاد حلول للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ما شكل بداية مرحلة جديدة من المفاوضات السياسية في المنطقة.

9. عام 2000 – إقرار قانون حماية المستهلك في أوروبا:

وافق الاتحاد الأوروبي على إصدار قانون حماية المستهلك الجديد، والذي يهدف إلى توفير حماية أفضل للمستهلكين في كافة الدول الأعضاء، وذلك ردًا على تزايد المخاوف من أساليب التسويق غير العادلة وضرورة ضمان حقوق المستهلكين في أسواق الاتحاد.

10. عام 2012 – تنصيب هاروكو ياماغوتشي رئيسة الوزراء اليابانية:

تم تنصيب هاروكو ياماغوتشي كأول امرأة تتولى منصب رئيسة وزراء اليابان، وقد قوبل هذا الحدث باهتمام واسع باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز دور النساء في السياسة اليابانية، حيث ركزت ياماغوتشي في فترة حكمها على الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية في الحكومة.