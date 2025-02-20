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الخميس 20 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أشهرها القوس.. تعرف على الأبراج الروحانية فى شهر رمضان

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 مع رمضان تزيد الروحانيات  والصلوات، وتزداد المنافسة فى التقرب إلى الله عز وجل، لأن رمضان شهر روحانى، ومن خلال السطور التالية تستعرض "البوابة نيوز" أكثر الأبراج  روحانية في ذلك الشهر المبارك . 

 برج القوس: يعتبر مولود برج القوس من الأبراج الروحانية، ويستمتع بدراسة ومناقشة جميع أنواع الفلسفة المختلفة. يملك روحانية قوية ويميل إلى التعمق في المفاهيم العليا. 

- برج العقرب: ينتمي مولود برج العقرب إلى الأبراج الروحانية، وهو عاطفي ويميل إلى الثقة بحدسه. يملك وعياً ذاتياً قوياً ويميل إلى استكشاف الجانب الروحي لحياته.

- برج الحوت: يتميز مولود برج الحوت بشخصية حالمة ومبدعة، ويملك قوة روحية قوية جداً. يعتقد في جوهره أن الناس جيدون ويريدون فعل الشيء الصحيح.

- برج السرطان: يعتبر مولود برج السرطان من الأبراج الروحانية، وهو عملي ويعرف أنه يجب عليه الاعتناء بنفسه كما يفعل بالآخرين. يملك جانباً روحياً قوياً ويميل إلى القيام بأشياء من منطلق اللطف.

- برج الدلو: يعدّ برج الدلو من الأبراج الروحانية، ويميل إلى النظر إلى الجانب المشرق من الحياة. يملك وعياً ذاتياً قوياً ويميل إلى استكشاف العديد من الأفكار والفلسفات المختلفة.

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