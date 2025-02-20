أشهرها القوس.. تعرف على الأبراج الروحانية فى شهر رمضان

مع رمضان تزيد الروحانيات والصلوات، وتزداد المنافسة فى التقرب إلى الله عز وجل، لأن رمضان شهر روحانى، ومن خلال السطور التالية تستعرض "البوابة نيوز" أكثر الأبراج روحانية في ذلك الشهر المبارك .

برج القوس: يعتبر مولود برج القوس من الأبراج الروحانية، ويستمتع بدراسة ومناقشة جميع أنواع الفلسفة المختلفة. يملك روحانية قوية ويميل إلى التعمق في المفاهيم العليا.

- برج العقرب: ينتمي مولود برج العقرب إلى الأبراج الروحانية، وهو عاطفي ويميل إلى الثقة بحدسه. يملك وعياً ذاتياً قوياً ويميل إلى استكشاف الجانب الروحي لحياته.

- برج الحوت: يتميز مولود برج الحوت بشخصية حالمة ومبدعة، ويملك قوة روحية قوية جداً. يعتقد في جوهره أن الناس جيدون ويريدون فعل الشيء الصحيح.

- برج السرطان: يعتبر مولود برج السرطان من الأبراج الروحانية، وهو عملي ويعرف أنه يجب عليه الاعتناء بنفسه كما يفعل بالآخرين. يملك جانباً روحياً قوياً ويميل إلى القيام بأشياء من منطلق اللطف.

- برج الدلو: يعدّ برج الدلو من الأبراج الروحانية، ويميل إلى النظر إلى الجانب المشرق من الحياة. يملك وعياً ذاتياً قوياً ويميل إلى استكشاف العديد من الأفكار والفلسفات المختلفة.