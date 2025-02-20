محافظ مطروح يستقبل لجنة وزارية لمناقشة الاستفادة من منظومة البنية التحتية للمخلفات الصلبة

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، لجنة من وزارتي التنمية المحلية والبيئة، ممثلة في جهاز شؤون المخلفات الصلبة، لمناقشة آليات الاستفادة من منظومة البنية التحتية للمخلفات الصلبة، والتي ساهمت في إنشاء ثلاثة مدافن صحية بمراكز مرسى مطروح والضبعة وبراني.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، وياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، مساعد رئيس الجهاز، وأحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة منى شهاب مدير مشروع البنك الدولي بوزارة التنمية المحلية، والمهندس طاهر السنينى، مدير إدارة البيئة، ومحمد جابر مدير الشؤون المالية، ومحمد مصطفى، مدير وحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل طرح منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على القطاع الخاص بمدينة مرسى مطروح، بما يضمن تقديم خدمات متميزة ومستدام، كما تطرق الاجتماع إلى آليات التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتحقيق التكامل في منظومة المخلفات الصلبة، بهدف ترشيد الإنفاق وتوحيد الجهود، بما يعود بالنفع على المحافظة ويسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة مطروح على تطوير إدارة المخلفات، وفق أحدث الأساليب والمعايير البيئية، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الصحة العامة.