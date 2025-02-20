ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة في أمريكا

شهد عدد المتقدمين الجدد للحصول على دعم البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار تماسك سوق العمل رغم التغيرات الطفيفة في المؤشرات.

وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفع عدد الطلبات الأولية للحصول على الإعانة بواقع 5 آلاف طلب، ليصل إجمالي عدد المتقدمين إلى 219 ألفًا، وذلك بعد إجراء التعديلات الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 15 فبراير.

وكانت توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة "رويترز" قد أشارت إلى أن العدد سيبلغ نحو 215 ألف طلب خلال الفترة ذاتها، مما يجعل الرقم الفعلي أعلى بقليل من التوقعات.

وفي تقريرها الصادر الخميس الماضي، أفادت وزارة العمل بأن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفض بمقدار 7 آلاف، ليسجل 213 ألفًا بعد التعديل الموسمي، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 8 فبراير.