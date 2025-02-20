ads
الخميس 20 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة في أمريكا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد عدد المتقدمين الجدد للحصول على دعم البطالة في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار تماسك سوق العمل رغم التغيرات الطفيفة في المؤشرات.

وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفع عدد الطلبات الأولية للحصول على الإعانة بواقع 5 آلاف طلب، ليصل إجمالي عدد المتقدمين إلى 219 ألفًا، وذلك بعد إجراء التعديلات الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 15 فبراير.

وكانت توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة "رويترز" قد أشارت إلى أن العدد سيبلغ نحو 215 ألف طلب خلال الفترة ذاتها، مما يجعل الرقم الفعلي أعلى بقليل من التوقعات.

وفي تقريرها الصادر الخميس الماضي، أفادت وزارة العمل بأن عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفض بمقدار 7 آلاف، ليسجل 213 ألفًا بعد التعديل الموسمي، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 8 فبراير.

البطالة الولايات المتحدة وزارة العمل الأمريكية