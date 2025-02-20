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الخميس 20 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول أوروبي يحذر من التداعيات المؤلمة للتعريفات الجمركية بين أمريكا وأوروبا

مفوض التجارة في الاتحاد
مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش
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أكد مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، اليوم الخميس، أن أولويته القصوى في المحادثات التجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي تجنب فترة من الألم الاقتصادي لكلا الجانبين من التعريفات الأمريكية الأحادية الجانب والإجراءات المضادة للاتحاد الأوروبي.

وقال سيفكوفيتش - في تصريحات للصحفيين، بعد اجتماعات، اليوم، مع كبار مسؤولي التجارة في إدارة ترامب - إنه يرى بعض الاستعداد من جانب الجانب الأمريكي لخفض الرسوم الجمركية بشكل متبادل.

وأضاف: "أولويتنا الأولى هي تجنب هذه الفترة من الألم لأنه لدينا تدابير مضادة وفي كثير من الأحيان يتعين على نفس الأشخاص الجلوس على نفس الطاولة وحل المشكلة".

الاتحاد الأوروبي ترامب