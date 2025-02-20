محمد صلاح يرفع شعار "كل هدف برقم قياسي جديد".. "الأعلى تسجيلًا ومساهمةً".. الفرعون المصري يعبث بالأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

يواصل النجم المصري محمد صلاح، كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يرفع شعار "كل هدف برقم قياسي جديد"، ففي كل مباراة يخوضها مع فريقه ليفربول، يترك بصمة واضحة، ويحطم أرقامًا قياسية جديدة، تؤكد على قدراته التهديفية الاستثنائية، سواء بالتسجيل أو الصناعة.

تألق محمد صلاح مع فريقه ليفربول في مباراة أمس الأربعاء أمام أستون فيلا، التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة أستون فيلا ضد ليفربول

سجل صلاح الهدف الأول في الدقيقة 29، كما صنع الهدف الثاني في الدقيقة 61 لزميله ترينت ألكسندر أرنولد.

14 رقمًا في سجل محمد صلاح التاريخي بعد مساهمته في هدفين في مباراة أستون فيلا ضد ليفربول

وبتسجيله وصناعته لهدفي ليفربول أمام أستون فيلا، كتب اسمه في سجلات تاريخ ناديه والدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تحطيمه لأرقام قياسية عديدة، ووصوله إلى أرقام مميزة في البريميرليج.

1- بالهدف الأول، وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 15 خارج أنفيلد معقل نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر لاعبي الريدز تسجيلًا للأهداف خارج الديار في موسم واحد في البريميرليج، بعدما تفوق على الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق صاحب الـ14 هدفًا في موسم 2013-2014.

2- وبذلك، سجل محمد صلاح أهدافًا للمباراة السابعة على التوالي في مختلف البطولات، بعدما أحرز أهدافًا في 5 مباريات في الدوري الإنجليزي بـ6 اهداف، مباراة في كأس إنجلترا بهدف، مباراة في دوري أبطال أوروبا بهدف.

3- وبصناعته للهدف الثاني، حقق صلاح رقمًا مميزًا، حيث أصبح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصنع 10 أهداف أو أكثر خارج ملعبه، بعد موزي عزت مع ليستر سيتي (10 أهداف) في موسم 2003-2004، وسيسك فابريجاس مع تشيلسي (11 هدفًا) موسم في 2014-2015.

4- كما تخطى محمد صلاح أفضل مواسم أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي الحالي، في المساهمات التهديفية في الدوري الإنجليزي.

5- وأصبح في رصيد صلاح هذا الموسم حتى الآن 39 مساهمة تهديفية، متفوقًا على كريستيانو رونالدو في موسم 2007-2008 بـ37 مساهمة.

6- وحقق أيضًا الفرعون المصري رقمًا تاريخيًا، بعدما سجل وصنع في نفس المباراة خلال 52 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، بفارق كبير عن أقرب لاعب له من الريدز، وهو ستيفن جيرارد بـ27 مباراة.

7- ووصل هداف ليفربول إلى 225 هدفًا في الدوريات الأوروبية، جاءت كالتالي: 181 في الدوري الإنجليزي، 9 أهداف في الدوري السويسري، و35 هدفًا في الدوري الإيطالي.

8- كما أضاف صلاح الهدف رقم 200 في شباك الأندية الإنجليزية بواقع 192 محليًا و8 قاريًا، بعد هدفه في شباك أستون فيلا.

9- ووصل نجم المنتخب الوطني للمساهمة التهديفية رقم 49 في 37 مباراة مع ليفربول في جميع المنافسات هذا الموسم، أكثر من أي لاعب في أوروبا بالموسم الجاري 2024-2025.

10- ويعد هذا الموسم، الأول الذي يصل فيه صلاح إلى 20 تمريرة حاسمة مع الأندية، التي لعب لها طوال مسيرته الاحترافية.

11- كما وصل قائد منتخب مصر إلى الأسيست رقم 100 في آخر 10 مواسم له بالدوريات الأوروبية الكبرى.

12- وسجل وصنع محمد صلاح للمرة العاشرة في البريميرليج هذا الموسم، و41 في مسيرته في البريميرليج كرقم تاريخي يضاف إلى سجله الحافل بالأرقام التاريخية.

13- وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ويصنع في نفس المباراة خلال 10 مباريات مختلفة بموسم واحد فقط.

14- وبات صلاح أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل ويصنع في نفس المباراة مع ليفربول بالبريميرليج خلال 41 لقاء.