بوتين يناقش مع قادة الجيش تطورات الأوضاع الجارية

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا، اليوم الخميس، مع قادة اللواء 810 من أسطول البحر الأسود والفوج 56 من فرقة الاقتحام المحمولة جوا رقم 7.

وحسب موقع روسيا اليوم، فقد أشار ممثل الكرملين إلى أن الضابطين أبلغا القائد الأعلى للقوات المسلحة عن الوضع وتقدم العمليات العسكرية في منطقة مسؤوليتهما.

ووجه الرئيس بوتين الشكر لقادة وجميع أفراد الوحدات في هاتين القطعتين العسكريتين، على إكمالهم بنجاح المهام الموكلة إليهم في الأراضي التي تغلغل العدو فيها بمقاطعة كورسك، حسب بيسكوف.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية بتحريرها بلدة سفيردليكوفو في مقاطعة كورسك سيطرت على الطريق الذي يربط مدينتي سودجا وريلسك.

وأشارت الدفاع الروسية إلى تحرير سفيردليكوفو والقضاء على 220 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك.