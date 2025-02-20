جامعة أسيوط تنظم دورات التربية الوطنية للطالبات المستجدات بالفرقة الأولى والإعدادي

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تنظيم دورات التربية الوطنية لطالبات الفرقة الأولى والإعدادي المستجدات، بكليات ومعاهد جامعة أسيوط للعام الجامعي 2024/2025م، والتي تُعد متطلبًا أساسيًا للتخرج، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطالبات، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمقدم محمد ربيع كامل قائد إدارة التربية العسكرية بجامعة أسيوط.

وأوضح الدكتور المنشاوي، أن الدورات تهدف إلى تنمية الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وتزويد الطالبات بالمعرفة اللازمة لفهم حقوقهن وواجباتهن تجاه الوطن والمجتمع، بالإضافة إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والمسؤولية المجتمعية.

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولى؛ بالتعاون بين جامعة أسيوط وإدارة التربية العسكرية، لترسيخ الروح الوطنية لدى الطلاب، وتأهيلهم وإعدادهم للانخراط في الأنشطة المجتمعية والتطوع، مما يعزز ثقافة العطاء والمساهمة في حل المشكلات الوطنية.

ومن جانبه؛ أوضح المقدم محمد ربيع كامل؛ أن دورات التربية الوطنية تأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين وزارة التعليم العالي وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ويعد ركيزة أساسية لبناء جيل متسلح بالعلم والوعي الوطني، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة بفاعلية في تقدم وازدهار الوطن.