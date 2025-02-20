كيف يستقبل كل برج شهر رمضان؟

مع اقتراب هلال رمضان، تتعدد طقوس الاستعداد للشهر المبارك، فلكل شخص أسلوبه الخاص في استقباله، كما لكل برج بصمته الفريدة التي تميزه، فالبعض ينغمس في الروحانيات ويتهيأ بالعبادة، بينما ينشغل آخرون بالتخطيط للعزائم والموائد، وهناك من يضع لنفسه جدولًا محكمًا يجمع بين العمل والعبادة والتأمل، ما هي الطريقة التي يستقبل بها كل برج رمضان وفقًا لسماته الخاصة؟

أولا : برج الحمل

- يبدأ برج الحمل بالتخطيط لروتين يومي جديد يتناسب مع ساعات الصيام.

- يحاول التقليل من الأنشطة الشاقة خلال النهار والحصول على قسط كافٍ من النوم .

- يحاول برج الحمل أن يكون أكثر انضباطًا في تناول الطعام والشراب خلال رمضان.

ثانيا : برج الثور

- يبدأ برج الثور بالتخطيط لوجبات الإفطار والسحور، ويحاول تحضير وجبات صحية ومغذية.

- يحاول التقليل من الإنفاق غير الضروري وتوفير المال لشراء الأطعمة والهدايا.

- يحاول برج الثور أن يكون أكثر إبداعًا في تحضير الوجبات والهدايا خلال رمضان.

ثالثا : برج الجوزاء

- يبدأ برج الجوزاء بالتخطيط لنشاطات رمضانية جديدة، مثل قراءة القرآن الكريم أو حضور دروس دينية.

- يحاول التواصل مع الأصدقاء والعائلة لتحديد مواعيد الإفطار والسحور.

- يحاول برج الجوزاء أن يكون أكثر تفاعلًا مع الآخرين خلال رمضان.

برج السرطان

- يبدأ برج السرطان بالتخطيط لتحضير وجبات الإفطار والسحور للعائلة والأصدقاء.

- يحاول التقليل من الأنشطة الخارجية خلال النهار وقضاء وقت أكبر مع العائلة.

- يحاول برج السرطان أن يكون أكثر رعايةً للآخرين خلال رمضان.

برج الاسد

- يبدأ برج الأسد بالتخطيط لنشاطات رمضانية جديدة، مثل قراءة القرآن الكريم أو حضور دروس دينية.

- يحاول التواصل مع الأصدقاء والعائلة لتحديد مواعيد الإفطار والسحور.

- يحاول برج الأسد أن يكون أكثر إبداعًا في تحضير الوجبات والهدايا خلال رمضان.

برج العذراء

- يبدأ برج العذراء بالتخطيط لروتين يومي جديد يتناسب مع ساعات الصوم.

- يحاول التقليل من الأنشطة الشاقة خلال النهار والحصول على قسط كافٍ من النوم.

- يحاول برج العذراء أن يكون أكثر انضباطًا في تناول الطعام والشراب خلال رمضان.

برج الميزان

- يبدأ برج الميزان بالتخطيط لتحضير وجبات الإفطار والسحور للعائلة والأصدقاء.

- يحاول التواصل مع الأصدقاء والعائلة لتحديد مواعيد الإفطار والسحور.

- يحاول برج الميزان أن يكون أكثر تفاعلًا مع الآخرين خلال رمضان.

برج العقرب

- يبدأ برج العقرب بالتخطيط لنشاطات رمضانية جديدة، مثل قراءة القرآن الكريم أو حضور دروس دينية.

- يحاول التقليل من الأنشطة الخارجية خلال النهار ويحاول قضاء وقت أكثر مع العائلة.

- يحاول برج العقرب أن يكون أكثر رعايةً للآخرين خلال رمضان.

برج القوس

- يبدأ برج القوس بالتخطيط لتحضير وجبات الإفطار والسحور للعائلة والأصدقاء.

- يحاول التواصل مع الأصدقاء والعائلة لتحديد مواعيد الإفطار والسحور.

- يحاول برج القوس أن يكون أكثر تفاعلًا مع الآخرين خلال رمضان.

برج الجدى

- يبدأ برج الجدي بالتخطيط لروتين يومي جديد يتناسب مع ساعات الصوم

- يحاول التقليل من الأنشطة الشاقة خلال النهار والحصول على قسط كافٍ من النوم.

- يحاولأن يكون أكثر انضباطًا في تناول الطعام والشراب خلال رمضان.

برج الدلو : التخطيط اقتصاديا وماديا وروحيا

برج الحوت : لتميزه بخياله الخصب لذلك يميل الى الاستعداد الروحانى بشكل كبير اذ يستعد بطقوسه للتقرب من الله حيث اقامة الصلاة وقراءة القران وقضاء الوقت مع العائلة فى سعادة وفرحة بقدوم الشهر المبارك