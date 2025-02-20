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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ميار الببلاوى تتهم خادمتها بسرقة ذهب وألماس من شقتها بالهرم

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي
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حررت الإعلامية ميار الببلاوي، بلاغًا بديوان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، تتهم فيه خادمتها التي تحمل جنسية دولة نيجيريا بسرقة مشغولات ذهبية وألماس من داخل شقتها.

تلقى رئيس مباحث الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من المذيعة ميار الببلاوي، باكتشافها سرقة محتويات صندوق مجوهراتها، مشيرة إلى اختفاء خادمتها النيجيرية عقب الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، حيث يجري رجال المباحث سماع أقوال الشهود، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الشقة، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد خط سير المتهمة الهاربة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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