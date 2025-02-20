بعد محادثات الرياض.. بوتين يجري اتصالًا هاتفيًا بولي العهد السعودي

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وكان الرئيس الروسي قد صرّح، يوم الأربعاء، بأنه يعتزم التحدث قريبًا مع ولي العهد السعودي، مشيرًا إلى أنه سيعبر له عن امتنانه لاستضافة المملكة اجتماعًا بين ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة.

وأعرب بوتين عن تقديره للقيادة السعودية، ليس فقط لتوفيرها موقعًا مناسبًا لعقد اللقاء، ولكن أيضًا لما قدمته من تسهيلات لضمان أجواء إيجابية خلال المحادثات.

وجرت أمس، في العاصمة الرياض، محادثات رسمية بين مسؤولين رفيعي المستوى من موسكو وواشنطن، انتهت بالاتفاق على استئناف التواصل بين الجانبين بشأن عدد من القضايا الدولية، في ضوء أهمية دور البلدين كقوتين تمتلكان قدرات نووية.

وفي سياق متصل، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مكالمة هاتفية جمعته مع نظيره الروسي الأسبوع الماضي، شهدت توافقًا على الشروع فورًا في محادثات حول الأزمة الأوكرانية، وهو أول تواصل مباشر بين قيادتي البلدين منذ ثلاث سنوات.

وأضاف ترامب أنه يتطلع إلى لقاء بوتين في السعودية، بحضور الأمير محمد بن سلمان، لمواصلة النقاشات حول الملفات المشتركة.