طالبة تبرز التراث المصري من خلال لوحة فنية عن الأجواء الرمضانية

الخميس 20/فبراير/2025 - 06:40 م

قامت الطالبة هنا هشام إبراهيم، بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة المستقبل التابعة لإدارة المطرية التعليمية بالقاهرة، برسم لوحة فنية تُجسد الطقوس الرمضانية والأجواء الخاصة بشهر رمضان في مصر، معبرة عن التجمعات والعادات الرمضانية في قصة مصورة، في لفتة فنية رائعة.

وأوضحت “هنا” أنها استخدمت في رسم لوحتها مجموعة من الأدوات الفنية مثل ألوان فايبر كاسيل الخشبية وألوان الفلوماستر.

كما أشارت إلى أن هدفها من المشاركة الفنية، هو تسليط الضوء على الطقوس المصرية الأصيلة والتراث المصري، لتعبّر من خلالها عن حضارة بلدها.

في السياق نفسه، كان قد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، على أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا برعاية الموهوبين والمبدعين، مشيرًا إلى أن دعم الابتكار في البيئة التعليمية وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية من أولويات الوزارة لضمان تنمية قدرات الطلاب المبدعين.