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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

النائب العام: القضاء دائمًا هو ضمير الأمة

النائب العام المستشار
النائب العام المستشار محمد شوقى
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قال النائب العام المستشار محمد شوقي، إن القضاء دائمًا هو ضمير الأمة، التي كان قدرها أن تهب البشرية حضارةً وعلمًا.

وأكد «شوقي» -خلال احتفالية إطلاق «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، اليوم الخميس، إن النيابة العامة عملت بجد من أجل إطلاق هذه المبادرة.

وبدأت قبل قليل، احتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلنت النيابة العامة، عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار سياسة الدولة؛ نحو تطبيق التحول الرقمى في كافة المؤسسات.

النائب العام المستشار محمد شوقي القضاء استراتيجية النيابة العامة للتدريب