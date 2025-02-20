النائب العام: المصريون حافظوا على دولتهم رغم كل التحديات والمؤامرات الراهنة

قال النائب العام المستشار محمد شوقى، إن مصر دولة قوية تغيرت حدود العالم من حولها دون أن تتغير مهما حاول الآخرين أن يعيدوا رسمها عبثًا.

وأكد -خلال احتفالية إطلاق «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، اليوم الخميس- أن المصريون حافظوا على دولتهم؛ رغم كل التحديات والمؤامرات الراهنة.

وبدأت قبل قليل، احتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلنت النيابة العامة، عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار سياسة الدولة؛ نحو تطبيق التحول الرقمى في كافة المؤسسات.