أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، عن تعديل تركيب قطاري 915 / 900 على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس.
حيث تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 22/2/2025، تعديل تركيب قطار 915 ( القاهرة / الإسكندرية ) بتركيب ( 3 عربات درجة أولي مكيفة أسباني مطور + عربة بوفيه أسباني درجة ثانية مكيفة + 5 عربات درجة ثانية مكيفة أسباني مطو ر) وبنفس جدوله الحالي .
كما تقرر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23/2/2025 تعديل تركيب قطار 900 ( الإسكندرية / القاهرة ) بنفس تركيب قطار 915 وبنفس جدوله الحالي.
وتؤكد الهيئة على أنها تسعي دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب.
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السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري 915/ 900 على خط "القاهرة - الإسكندرية"
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، عن تعديل تركيب قطاري 915 / 900 على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس.
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، عن تعديل تركيب قطاري 915 / 900 على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس.