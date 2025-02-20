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الخميس 20 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري 915/ 900 على خط "القاهرة - الإسكندرية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الخميس، عن تعديل تركيب قطاري 915 / 900  على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس.   
حيث تقرر اعتباراً من يوم السبت  الموافق 22/2/2025،  تعديل تركيب قطار 915 (  القاهرة /  الإسكندرية ) بتركيب  ( 3 عربات درجة أولي مكيفة  أسباني مطور + عربة بوفيه أسباني درجة ثانية مكيفة  + 5 عربات درجة ثانية مكيفة أسباني مطو ر) وبنفس جدوله الحالي .
كما تقرر اعتبارا من يوم  الأحد  الموافق 23/2/2025 تعديل تركيب قطار 900 (  الإسكندرية  /  القاهرة ) بنفس تركيب قطار 915  وبنفس جدوله الحالي.
وتؤكد الهيئة على أنها تسعي دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل تركيب قطارى القاهرة الإسكندرية