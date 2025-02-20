نائب وزير النقل يشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الرابع بمراكش

بتكليف من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، شارك اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري، في فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية بالمغرب الشقيق، كما عقد نائب وزير النقل عدد من اللقاءات مع عدد من الوزراء المشاركين في المؤتمر، وذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير ببحث تدعيم التعاون بين وزارة النقل المصرية وعدد من وزارات النقل في الدول العربية الشقيقة.

وكان أولى تلك اللقاء مع وزير النقل واللوجيستيك المغربي ، عبد الصمد قيوح حيث نقل نائب وزير النقل تحيات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لوزير النقل واللوجيستيك المغربي، مشيدا بتنظيم هذا المؤتمر العالمي بالمغرب، كما تم مناقشة التعاون في مجالات النقل الطرقي والسككي والبحري و تعزيز التعاون بين مصر والمملكة في مختلف مجالات النقل وضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في هذا عدد من مجالات، كما تم التأكيد على ضرورة الزيارات واللقاء بين الجانبين خلال الفترة القادمة لتبادل التجارب والممارسات الناجحة في مجال النقل ولاسيما في قطاعات النقل السككي والبحري والطرق والكباري.

كما التقى نائب وزير النقل على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع بمراكش، بالدكتورة / نوره محمد المشعان وزير الأشغال العامة بالكويت الشقيقة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وخاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وتم التأكيد علي أهمية تفعيل اتفاقيات النقل البري وضرورة تشكيل لجان مشتركة لإنجاز هذه الاتفاقيات، وكذلك تم بحث أهمية مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات النقل المختلفة في المشروعات الجاري تنفيذها في كافة قطاعات النقل سواء في مجال إنشاء الطرق وأعمال الصيانة الخاصة بها خاصة مع وجود شركات مصرية متخصصة لأعمال صيانة الطرق وفق أحدث المواصفات العالمية مثل الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات وكذلك ضرورة مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في إنشاء وصيانة خطوط السكك الحديدية (ديزل/كهرباء) في مشروعات السكك الحديدية المختلفة ومنها مشروعات الربط السككى مع عدد من الدول العربية.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على ضرورة تكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين لبحث تفعيل مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والسكك الحديدية والطرق بالكويت الشقيقة وزيارة الأشقاء الكويتيين للمشروعات العملاقة التي نفذتها تلك الشركات والاطلاع على ما نفذته من مشروعات في عدد من الدول العربية والإفريقية.

كما شارك نائب وزير النقل للنقل البري خلال فعاليات المؤتمر في ندوه بعنوان " التحديات و فرص النقل والسلامة علي الطرق في أفريقيا " وذلك كمتحدث رئيسي وحيث شهدت الندوة مشاركة وزراء النقل في الكاميرون و تنزانيا و أوغندا و جنوب السودان و كينيا و الرأس الأخضر حيث استعرض نائب وزير النقل المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية وتجربتها الناجحة في تطوير قطاع النقل في مصر من خلال مشروعات كبيرة في مجالات الطرق و الكباري و النقل السككي والجر الكهربائي (مترو الأنفاق و المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع) والاوتوبيس الترددي وتأثير هذه المشروعات علي زيادة معدلات السلامة والأمان بوسائل النقل المختلفة وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة ودعم الاقتصاد القومي.