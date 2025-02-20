قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مواجهة قوية تنتظر بيراميدز حال التأهل لنصف النهائي

تنتظر فريق بيراميدز، مواجهة قوية في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال تخطيه الدور ربع النهائي من البطولة القارية، التي يشارك فيها للمرة الثانية في تاريخه.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة بين بيراميدز والجيش الملكي المغربي،

وفي حال تأهل الفريق السماوي إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025، سيلتقي مع الفائز من مباراة مولودية الجزائر وأورلاندو الجنوب إفريقي.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

أقيمت قرعة ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا فى استديوهات شبكة قنوات "بي إن سبورت" بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة أساطير كرة القدم الأفريقية على رأسهم وائل جمعة نجم الكرة المصرية الأسبق، والأسطورة الجزائرية رابح ماجر، والنجم الزامبي رينفورد كالابا، وبين مالانجو نجم الكونغو الديمقراطية.