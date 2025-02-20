أقيمت منذ قليل، مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025 في العاصمة القطرية الدوحة.

وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن مواجهات قوية ومرتقبة، حيث تشهد منافسات هذا الدور صدامات نارية بين كبار القارة السمراء.

وتأهلت 8 أندية إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على رأسها النادي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب بـ12 لقبًا، وبيراميدز، والترجي الرياضي التونسي، والهلال السوداني، ومولودية الجزائر الجزائري، والجيش الملكي المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقام مباريات الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 1 و2 أبريل 2025، بينما تقام مباريات الإياب يومي 8 و9 أبريل 2025.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي ضد الهلال السوداني

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي

ماميلودي صن داونز ضد الترجي

أورلاندو بايرتس ضد مولودية الجزائر.

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كما أسفرت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الفائز من مواجهة الأهلي والهلال السوداني أمام الفائز من مواجهة صن داونز والترجي.

بينما يقام نصف النهائي الثاني بين الفائز من بيراميدز والجيش الملكي مع أورلاندو بايرتس ومولودية الجزائر.