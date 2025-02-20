السعودية تدعو زعماء دول الخليج ومصر والأردن للاجتماع غدًا بشكل غير رسمي

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعا زعماء دول الخليج العربية ومصر والأردن إلى اجتماع "أخوي غير رسمي"، في الرياض غدًا الجمعة.

ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لقمة عربية طارئة تستضيفها مصر في الرابع من مارس المقبل، لبحث تطورات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت الوكالة إن أي قرارات تتعلق بالعمل العربي المشترك سيتم مناقشتها في القمة المقبلة.



