بطلب من واشنطن.. إلغاء مؤتمر صحفي بين الرئيس الأوكراني والمبعوث الأمريكي لكييف

أفاد مسؤول في بإلغاء مؤتمر صحفي، الخميس، بعد محادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، وذلك بناء على طلب مسؤولين أمريكيين.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني سيرجي نيكيفوروف إن التعليقات المقررة لوسائل الإعلام الأوكرانية والجنرال الأمريكي المتقاعد كيث كيلوج، المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا وروسيا، ألغيت بعد اجتماعهما.

وتزامنت رحلة كيلوج إلى كييف مع الخلاف الأخير بين ترامب وزيلينسكي الذي أضر علاقاتهما الشخصية وألقى المزيد من الشكوك على مستقبل الدعم الأمريكي لجهود الحرب الأوكرانية.

ولم يذكر نيكيفوروف أي سبب آخر غير أن الإلغاء كان وفقا لرغبات الولايات المتحدة.

ولم يُدلِ الوفد الأمريكي بأي تعليق فوري.

عندما بدأ الاجتماع، سُمح للمصورين والصحفيين بالدخول إلى غرفة حيث تصافح الرجلان قبل الجلوس مقابل بعضهما البعض على طاولة في المكتب الرئاسي في كييف.

كان من المقرر أن يتحدث الرجلان عن جهود ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.