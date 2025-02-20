غرفة الأقصر التجارية: متابعة لحظية للمخزون السلعي بالمعرض الدائم

افتتحت الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، المعرض الدائم التابع لها بالسوق الحضري بإسنا، وذلك بأسعار مخفضة، بالتعاون مع محافظة الأقصر ومديرية التموين، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

جاء الافتتاح بحضور المهندس محمد عبد المطلب، محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الإسماعيلية.

وأكد حسام عبود، سكرتير عام غرفة الأقصر ورئيس شعبة الملابس، أن توفير تشكيلة واسعة من السلع الغذائية والرمضانية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف عبود أن هناك متابعة لحظية للمخزون السلعي داخل المعرض، لضمان استمرار توافر المنتجات بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن المعرض يستمر حتى نهاية شهر رمضان، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بإقامة معارض السلع المخفضة في مختلف المحافظات.

كما أكد على تشكيل غرفة عمليات لمتابعة فعاليات المبادرة وضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.