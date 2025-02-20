الأمين العام لحلف الناتو: نريد رؤية نهاية لحرب أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، إنه تمنى رؤية نهاية لحرب أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح الأمين العام للناتو: "تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا يتطلب ضمانات أمنية قوية"، مشيرًا، إلى أنّ هدف الحلف هو زيادة الإنفاق العسكري لأكثر من 3% من الناتج المحلي.

وواصل الأمين العام للناتو: "يجب العمل على تقوية موقف أوكرانيا على طاولة المفاوضات".