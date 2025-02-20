قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، إنه تمنى رؤية نهاية لحرب أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضح الأمين العام للناتو: "تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا يتطلب ضمانات أمنية قوية"، مشيرًا، إلى أنّ هدف الحلف هو زيادة الإنفاق العسكري لأكثر من 3% من الناتج المحلي.
وواصل الأمين العام للناتو: "يجب العمل على تقوية موقف أوكرانيا على طاولة المفاوضات".
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الأمين العام لحلف الناتو: نريد رؤية نهاية لحرب أوكرانيا
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قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، إنه تمنى رؤية نهاية لحرب أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، إنه تمنى رؤية نهاية لحرب أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.