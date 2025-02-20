كاف يخاطب الزمالك بشأن موعد الذهاب أمام ستيلينبوش بالكونفدرالية

تلقى نادي الزمالك خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بتحديد يوم 2 أبريل المقبل موعداً لمباراة الذهاب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على أن تقام المباراة بجنوب أفريقيا، في حين ستقام تقام مباراة العودة يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الافريقية عن مواجهة الفائز من الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي للفائز من مواجهة المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني.

جدير بالذكر أن الزمالك كان تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.