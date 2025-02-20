تعليم الفيوم تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية لألعاب القوي للمرحلة الثانوية بنات

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - توجيه عام التربية الرياضية، في بطولة الجمهورية لألعاب القوي للمرحلة الثانوية بنات، والتي أقيمت بمحافظة الإسكندرية.

حيث فازت الطالبة أسماء طه حسني - مدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات - إدارة شرق الفيوم التعليمية ، بالمركز الثاني على مستوي الجمهورية في سباق 3000 م مشي.

وتقدم وكيل الوزارة، بالتهنئة القلبية الخالصة للطالبة أسماء الفائزة في البطولة، كما قدم رسالة شكر لإدارة الشئون التنفيذية، وهشام أبوعوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والتربية الرياضية، والدكتور محمد حسني البشيهي موجه عام التربية الرياضية بالمديرية، ومدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية الفعالة فى جميع الأنشطة والبطولات الرياضية على مستوى الجمهورية.