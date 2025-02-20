نتائج قرعة ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، عصر اليوم الخميس، مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بمشاركة 8 أندية طامحة للتتويج باللقب القاري.

وتأهلت 8 أندية إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية، وهم: الزمالك، أسيك ميموزا (كوت ديفوار)، المصري البورسعيدي، شباب قسنطينة (الجزائر)، نهضة بركان (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، ستيلينبوش (جنوب أفريقيا)، واتحاد العاصمة (الجزائر).

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية ومثيرة، حيث يصطدم فريق الزمالك بنظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بينما يواجه المصري البورسعيدي نظيره سيمبا التنزاني.

مواعيد مباريات ربع نهائي الكونفيدرالية

من المقرر أن تقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفيدرالية يوم 3 أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 10 أبريل.

أما دور نصف النهائي من البطولة، تقام مواجهة الذهاب يوم 20 أبريل، فيما تقام مباريات العودة يوم 27 أبريل.

نتائج قرعة ربع نهائي الكونفيدرالية

الزمالك ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقي

أسيك ميموزا الإيفواري ضد نهضة بركان المغربي

المصري البورسعيدي - سيمبا التنزاني

شباب قسنطينة الجزائري - اتحاد العاصمة الجزائري.