الصين تحقق إنجازاً علمياً بحفر أعمق بئر في آسيا بعمق 10,910 أمتار

نجحت الصين في حفر أعمق بئر في قارة آسيا، حيث بلغت عمق 10 آلاف و910 أمتار تحت الأرض، وفقًا لما أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الخميس.

تقع حفرة «شينديتاكي 1» في حوض تاريم، بصحراء تاكلامكان، بمنطقة شينغيانغ غرب الصين. وقد قامت شركة النفط الوطنية الصينية (سي إن بي سي) بإجراء عملية الحفر في إطار مشروع علمي يهدف إلى دراسة رواسب النفط والغاز، إضافة إلى تطوير الأبحاث المتعلقة بتاريخ الأرض وجيولوجيا باطنها.

بدأت عملية الحفر في 30 مايو 2023، واستمرت لأكثر من 580 يوماً، وعلى الرغم من طول المدة، فإن الحفر وصل إلى عمق تجاوز 10 آلاف متر بسرعة لم تشهدها أي مشروعات سابقة لحفر الآبار البرية، أما آخر 910 أمتار، فقد استغرق حفرها نحو 300 يوم.