أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي.
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 3 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 10 أبريل.
جدير بالذكر أن الزمالك كان تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.
البوابة سبورت
الزمالك يلتقى ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ربع نهائي الكونفدرالية
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي.
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي.