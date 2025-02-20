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الخميس 20 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يلتقى ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ربع نهائي الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي.
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 3 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم 10 أبريل.
جدير بالذكر أن الزمالك كان تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.

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