بتخفيضات تصل إلى 30%.. الغرفة التجارية بسوهاج تفتتح معرض "أهلاً رمضان"

افتتح اللواء الدكتور عبد الفتاح، محافظ سوهاج، معرض "أهلاً رمضان" الذي تنظمه الغرفة التجارية بسوهاج برئاسة النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الشيوخ، وذلك بالتعاون مع محافظة سوهاج، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وشهد الافتتاح مشاركة عدد من المسؤولين، حيث حضر من جانب محافظة سوهاج، الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر، سكرتير عام المحافظة، كما حضر من الغرفة التجارية بسوهاج أحمد اللبان محفوظ، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والدكتورة جيهان علي ربيع، عضو مجلس الإدارة، ومن جانب مجلس النواب، النائب أحمد عواجة، عضو مجلس النواب، والنائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب.

أقيم المعرض بمقر قصر ثقافة سوهاج، حيث يوفر مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتخفيضات تصل إلى 30%، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

ومن جانبه ، أكد النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن المعرض يضم كافة السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك اللحوم والدواجن، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك لضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة خلال الشهر الكريم.

ويأتي هذا المعرض في إطار المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم المواطنين وتعزيز توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر المصرية خلال شهر رمضان المبارك.