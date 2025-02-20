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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

البيئة تعقد مؤتمر تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية.. الأحد

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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تعقد وزارة البيئة، يوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير الجاري، بمقر بيت القاهرة بالفسطاط، الجلسة التوعوية حول "مشروع شرم الشيخ - مدينة خضراء"، لإطلاق "تطبيقات تعزيز وتنظيم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية ورصد الكائنات البحرية"، وذلك من خلال مشروع "شرم الشيخ - مدينة خضراء" التابع لوزارة البيئة.

واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه من المقرر حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وحسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء مجالس إدارة غرفة سياحة الغوص وأعضاء مجلس الإدارة للشركات السياحية وأعضاء لجنة البيئة والسياحة بالآتحاد المصرى للغرف السياحية.

البيئة المحميات الطبيعية