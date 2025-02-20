ملك الأردن يحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس.. ويؤكد: مخططات التهجير مرفوضة

حذَّر العاهل الأردني الملك عبد االله الثاني، اليوم الخميس، من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مجدداً تأكيد رفض الأردن أية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الملك عبد الله الثاني، اليوم، مع وفد من مجلس النواب الأميركي، برئاسة عضو لجنة الشؤون الخارجية النائب داريل عيسى، تناولت أبرز مستجدّات المنطقة.

وأكد الملك عبد الله، بحضور ولي العهد الأمير الحسين، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، مشيراً إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع تلك الجهود.

وجدد تأكيد وضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية.

وطبقاً للوكالة، تناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها.