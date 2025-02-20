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الخميس 20 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة دمياط يشهد مناقشة رسالة ماجستير بكلية التجارة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم الخميس، الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية القرى السياحية ورئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة السابق، وذلك على هامش مناقشة مناقشة رسالة الماجستير المهني في إدارة الأعمال (MBA) بكلية التجارة، المقدمة من الباحث تامر إبراهيم طاهر إبراهيم،  تحت عنوان "أثر التطوير المؤسسي على أداء قطاع التنمية بالمدن الجديدة، دراسة تطبيقية على جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة".

وقد ترأس لجنة المناقشة والحكم على الرسالة الدكتور محمود محمد دويدار أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة دمياط، بعضوية كلاً من الأستاذة الدكتورة فيبي نصحي سليمان أستاذ إدارة الأعمال المساعد بكلية التجارة جامعة بورسعيد، والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية القرى السياحية.

وفي ختام المناقشة، هنأ رئيس الجامعة الباحث تامر إبراهيم طاهر على حصوله على درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال، متمنيًا له مستقبلاً مشرقاً في البحث العلمي، وتوفيقاً في مسيرته العملية.

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