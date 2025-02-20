"قبيصي" يشهد الاستعدادات النهائية لحفل ختام "مبادرة الفيوم تتحدث"

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الاستعدادات النهائية للحفل الختامي لمبادرة الفيوم تتحدث (التربية الموسيقية - التربية المسرحية)، بقاعة مسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بحضور عدد من قيادات المديرية.

وأشاد وكيل الوزارة بالعروض المشاركة في المبادرة في التربية الموسيقية والتربية المسرحية، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من التدريبات العملية للطلاب على المسرح في التربية الموسيقية والمسرحية.

كما أشاد وكيل الوزارة ، بالمشاركة الإيجابية الفعالة لجميع الإدارات التعليمية والمدارس في المبادرة على مستوى المحافظة، وقدم رسالة شكر وتقدير لجميع المشاركين على مستوى المحافظة في المبادرة، وظهورها بهذا الشكل الجمالي اللائق الذي أشاد به الجميع من قيادات الوزارة وعلى على مستوى المحافظة.

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